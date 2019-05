Usa-Cina, arrivano i dazi

(Afp)

Il rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio ha formalmente pubblicato sul Federal Register, l'equivalente della Gazzetta Ufficiale del governo federale americano, la notifica per l'aumento dei dazi, dal 10 al 25%, su importazioni cinesi per un valore di 200 miliardi di dollari.

La pubblicazione ufficiale della notifica, che era stata depositata ieri, come ha reso noto lo stesso rappresentante Robert Lighthizer, avviene oggi in modo che le tariffe entrino in vigore domani. La mossa avviene nel giorno in cui è previsto l'avvio a Washington di un nuovo round negoziale per l'accordo commerciale tra Usa e Cina. Pechino ha già detto che se i nuovi dazi entreranno in vigore risponderà con "contromisure".

Nel frattempo, Trump ha fatto sapere di aver ricevuto "una bellissima lettera" dal presidente cinese Xi Jinping, con cui presto potrebbe avere un colloquio telefonico. "Francamente, penso che oggi sarà un gran giorno", ha aggiunto Trump parlando dei negoziati commerciali con la Cina, "è stata una loro idea quella di tornare". "Lavoriamo insieme", ha poi detto il presidente, in riferimento alla lettera ricevuta "ieri sera" da Xi, "quello che sto facendo con la Cina sarebbe dovuto succedere molti anni fa". Trump riceverà la delegazione cinese alle 17 ora locale, le 23 in Italia.