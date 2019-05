Pechino aumenta i dazi Usa

(Fotogramma)

La Cina ha annunciato le attese contromisure alla decisione americana di far salire i dazi sui prodotti cinesi importati nel paese: Pechino - si è appreso oggi - intende aumentare i dazi su beni americani del valore di sessanta miliardi di dollari a partire dal prossimo primo giugno. La decisione di Pechino è arrivata solo poco dopo un tweet di Donald Trump, nel quale avvertiva direttamente Xi Jinping che la Cina sarà "colpita in modo molto duro" se non sarà raggiunto un accordo commerciale con gli Stati Uniti. "Io dico in modo aperto al presidente cinese e a tutti i miei molti amici in Cina che il suo Paese sarà colpito in modo molto duro se non farete un accordo, perché le società saranno costrette a lasciare la Cina per altri Paesi", ha scritto Trump, aggiungendo che i nuovi dazi renderebbero "troppo caro comprare in Cina".

"Avevate un grande accordo, quasi completato, e avete fatto marcia indietro", ha detto ancora, tornando ad accusare Pechino di aver mandato all'aria negoziati quasi conclusi.