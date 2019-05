Svezia riapre caso stupro contro Assange

(Foto Afp)

La Svezia riaprirà un'indagine preliminare su un'accusa di stupro contro il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, che è stata abbandonata nel 2017. Lo ha reso noto la Procura.

Assange, che nega le accuse, ha evitato l'estradizione in Svezia per sette anni dopo aver trovato rifugio presso l'ambasciata ecuadoregna a Londra nel 2012. Ma il 47enne è stato prelevato dalla sede diplomatica il mese scorso e condannato a 50 settimane di carcere per aver violato le condizioni della libertà su cauzione. Anche gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione di Assange dal Regno Unito per il suo presunto ruolo nel rilascio di materiale militare e diplomatico classificato nel 2010.