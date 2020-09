L'Austria striglia l'Ue

Hartwig Loeger (Foto Xinhua)

"Nel caso dei governi nazionalisti e populisti come quello italiano, l'Europa dovrebbe reagire in un modo più unitario e più forte". E' quanto sostiene il ministro delle Finanze austriaco Hartwig Loeger, a margine dell'Eurogruppo a Bruxelles. "Ci sono state discussioni in Italia - continua - ben prima della campagna elettorale, ci sono state anche discussioni con la Commissione". "Pertanto, sono irritato - prosegue - perché vediamo che se la Commissione agisce in modo flessibile, questo viene usato. Abbiamo chiarito da tempo che ci aspettiamo che la Commissione trovi una linea chiara. Mi aspetto che la Commissione reagisca in modo più forte, in linea con quanto detto dal cancelliere Sebastian Kurz. Dobbiamo assicurarci che le regole vengano rispettate in futuro e che sanzioni chiare, anche automatiche, siano applicate. Perché non possiamo discutere per mesi di sanzioni, non funziona". Per Loeger "non si può semplicemente passare sopra a quello che l'Italia ha fatto per mesi, solo in vista delle prossime elezioni. E' un comportamento costante, da parte dell'Italia, che non possiamo accettare". Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, aggiunge, "è un uomo di scienza, un vero esperto. Fin dall'inizio del suo mandato ha espresso alcune opinioni chiare, che erano critiche nei confronti delle dichiarazioni di Matteo Salvini. Purtroppo, noto che Tria è stato più morbido ultimamente, in particolare all'interno dell'Italia". Quanto a Salvini, conclude il ministro austriaco: "Il suggerimento è di pensare prima di parlare".