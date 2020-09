Egitto, bomba contro bus di turisti

(Afp)

Ordigno contro un bus di turisti vicino al Grande museo egizio nella zona delle piramidi di Giza in Egitto. A bordo dell'autobus, riferisce la Cnn citando il quotidiano egiziano Ahram, erano saliti 25 turisti sudafricani, 16 sarebbero feriti. Secondo una testimone, citata dall'emittente americana il pulmann è stato colpito dalla deflagrazione, che ha investito anche un altro veicolo, ma non è scoppiato e i feriti non sembravano apparentemente versare in gravi condizioni.

Sei mesi fa tre turisti vietnamiti e una guida turistica locale erano rimasti uccisi dall'esplosione di un ordigno scoppiato al passaggio del loro bus, sempre nella zona delle piramidi di Giza.