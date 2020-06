Haftar a Macron: "Non ci sono condizioni per cessate il fuoco"

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

"Non sussistono" al momento le condizioni per un cessate il fuoco in Libia. E' quanto ha detto il generale libico Khalifa Haftar al presidente francese Emmanuel Macron nel corso dell'incontro, avvenuto a Parigi, secondo quanto riferito da una fonte dell'Eliseo. L'uomo forte della Cirenaica, sostiene la fonte citata dai media francesi, ha tuttavia riconosciuto la necessità della ripresa di un dialogo politico per portare la Libia fuori dalla crisi. "Quando la questione del cessate il fuoco è stata messa sul tavolo Haftar ha reagito chiedendo 'con chi devo negoziare un cessate il fuoco oggi?' ", ha riportato la fonte, secondo la quale il generale ritiene che il governo di concordia nazionale guidato da Serraj sia "completamente fagocitato dalle milizie e che non debba negoziare con i rappresentanti di questi milizie". Al termine del colloquio, davanti a Macron che lo ha sollecitato a fare "pubblicamente un passo verso il cessate il fuoco", Haftar "ha riconosciuto che è necessaria una discussione politica inclusiva e che è d'accordo a parteciparvi quando le condizioni saranno soddisfatte", ha aggiunto la fonte.