Europee, Tsipras candida rifugiato afghano

Alexis Tsipras

Cittadino greco da soli tre mesi, il 45enne Younous Muhammadi voterà domenica per la prima volta, ma potrebbe anche essere eletto al Parlamento europeo, perché è quarto nella lista di Syriza, il partito del premier Alexis Tsipras. F uggito dall'Afghanistan dopo aver passato un mese in carcere sotto i talebani, Muhammadi è arrivato in Grecia nel 2001 ed è stato vittima di due pestaggi di militanti di estrema destra. Oggi è in prima linea come attivista per i migranti, attività per la quale ha ricevuto il premio Alison des Forges di Human Right Watch nel 2016. E promette di portare a Strasburgo la voce delle minoranze, i migranti, i rom e la comunità Lgbt.

La candidatura di Muhammadi, sottolinea il sito Politico, fa parte di una strategia del partito di governo per riconquistare consensi fra i gruppi della società civile, delusi dai compromessi fatti sull'austerity e sulla gestione dell'ondata migratoria.

Il voto di domenica per le europee, a cui si aggiungono elezioni amministrative, è vissuto in Grecia come una sorta di test in vista delle politiche di ottobre. Il quadro politico, mentre il paese sta uscendo dalla drammatica crisi scoppiata nel 2010, è oggi meno frammentato. Sostanzialmente vi è un duello fra Syriza e i conservatori di Nuova democrazia, in testa ai sondaggi con il 35% e la prospettiva di 9 eurodeputati. Syriza è indicato al 25%, con 7 seggi. In calo l'estrema destra di Alba Dorata, che potrebbe perdere uno dei suoi tre eurodeputati.