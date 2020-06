Il pupazzo Putin alla conquista della Bbc

(Afp)

Il Cremlino non se la prende contro la Bbc per il programma "Tonight With Vladimir Putin" in cui primeggia una animazione digitale 3D del presidente russo, host virtuale di una trasmissione in cui ospiti e pubblico sono invece in carne e ossa di cui sono state registrate due puntate pilota da 12 minuti ciascuna. Ma il portavoce Dmitry Peskov si lascia sfuggire che "gli autori del programma non ci hanno chiesto alcuna autorizzazione".

Nella clip promozionale trasmessa in questi giorni,il personaggio Putin compare davanti a Buckingham Palace rivendicando di essere stato "alla fine degli anni Ottanta, giovane agente del Kgb,l'unica persona ad aver avuto accesso alle delizie proibite dell'Occidente", e ricorda le "molte vittorie ottenute, nessuna delle quali mi ha reso davvero felice, perché la più grande di tutte ancora mi sfugge, quella di condurre il primo chat show in Gran Bretagna".

Il programma viene descritto come una "novità" dalla Bbc, per l'impiego di tecnologie che rendono possibile "una animazione di Putin in tre dimensioni che cammina nello studio, si siede a una scrivania, intervista ospiti reali di fronte a un pubblico in studio, tutto in tempo reale". A incarnare il pupazzo Putin (la tecnica usata è quella della performance capture, in cui è appunto un personaggio in carne e ossa a fornire i dati per la sua simulazione) è l'attore Nathaniel Tapley.

Una delle prime misure adottate nell'era Putin contro la libertà di espressione era stata nel 2002 la cancellazione forzata, da parte di NTV, di "Kukli", il celebre e molto amato programma satirico in cui i pupazzi facevano il verso a personaggi politici, Putin incluso. Il presidente russo si era molto arrabbiato per la sua caricatura. Si dice che sia stato questo il motivo delle azioni lanciate nel 2001 contro l'emittente televisiva fino ad allora indipendente e finita sotto il controllo di Gazprom media.