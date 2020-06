Rubato diamante da 45 milioni

Immagine d'archivio (AFP)

Lo scambio sotto ai suoi occhi. Una donna ha denunciato alla polizia di Parigi il furto di un diamante del valore di 45 milioni di euro all'interno di uno tra i più esclusivi hotel parigini, nell'VIII arrondissement. Lunedì pomeriggio, la signora si era recata nell'albergo dove aveva appuntamento con due uomini, uno dei quali - presunto esperto di pietre preziose - doveva farle una valutazione del diamante. All'interno del bar, l'uomo ha esaminato attentamente la pietra prima di restituirla alla proprietaria. Concluso l'incontro, i due uomini e la donna si sono salutati.

Ma due giorni più tardi, la proprietaria della preziosa pietra si è resa conto che il suo diamante era stato sostituito con un'imitazione e si è presentata in commissariato per denunciare quanto accaduto. Le indagini sono affidate agli investigatori della Brigata per la repressione della criminalità che dovranno ricostruire l'intera vicenda.



Questo tipo di raggiro, spiega 'Le Parisien', è raro ed è opera di veri e propri prestigiatori che chiedono di vedere gioielli, riuscendo poi talvolta a sostituirli con le copie. Resta da capire, osserva la fonte, cosa ne sarà della pietra di cui è stata denunciato il furto: nelle sue dimensioni di partenza difficilmente potrebbe passare inosservata, ridotta in pietre più piccole per essere venduta perderebbe però valore.