Pacco bomba a Lione

"E' un attacco alla città". Il presidente francese Emmanuel Macron descrive così l'esplosione, avvenuta attorno alle 17 in rue Victor Hugo a Lione (FOTO). Secondo la prefettura del Rhône sarebbero 13 i feriti, che Macron stesso ha definito "vittime", nel corso dell'intervista con il giornalista Hugo Travers trasmessa online. Secondo l'edizione online del quotidiano Le Progres, i feriti - compresa una bambina di 8 anni - avrebbero riportato lesioni superficiali, in particolare alle gambe. "Stasera penso ai feriti dell'esplosione a Lione - ha twittato Macron in tarda serata -, alle loro famiglie colpite dalla violenza che si è abbattuta sui loro cari per strada e su tutta Lione. Siamo al vostro fianco".

L'ORDIGNO - A provocare la deflagrazione sarebbe stato un pacco bomba (FOTO). Collocato in strada nei pressi di una panetteria, sarebbe stato confezionato con chiodi, bulloni e viti.

IL SOSPETTO - La polizia francese sta cercando un uomo in bicicletta con il volto coperto, occhiali scuri, maglietta nera a maniche lunghe e bermuda chiari. Sulla sua pagina Twitter ha pubblicato la fotografia del sospettato, chiedendo aiuto alla popolazione per individuarlo. "Se hai informazioni, chiama il 197. Aiutaci, la tua testimonianza può essere decisiva". L'immagine è stata catturata da una telecamera di sicurezza nella zona dell'attentato. La polizia ha sottolineato che si tratta di "un individuo pericoloso", raccomandando "di non intervenire da soli" per cercare di fermarlo.

Contattato da Le Figaro, Aurélie Bonnet Saint-Georges, vicesindaco del secondo arrondissement di Lione, conferma la pista del sospettato in bici. "È un uomo sulla trentina, che ha lasciato, con il viso coperto, una valigia intorno alle 17 in rue Victor-Hugo", ha affermato. "Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono allo studio della polizia giudiziaria che recupererà anche quelle degli hotel in strada, per tracciare il percorso dell'individuo dall'inizio", ha aggiunto. La prefettura per il momento non conferma le informazioni diffuse da Le Progres. Il primo ministro Edouard Philippe, ha riferito il suo entourage, ha deciso di annullare la sua partecipazione all'ultimo comizio del partito di maggioranza En Marche prima delle Europee, che era in programma venerdì sera.