Maggioranza europeista

(Afp)

I popolari del Ppe primi con 179 seggi (da 217 nell'ottava legislatura), seguiti dai socialisti dell'S&D con 150 (da 187), dai liberali dell'Alde con 107 (rispetto a 68), dai Verdi con 70 (da 52), dai conservatori dell'Ecr con 58 (da 76), la destra dell'Enf con 58 (da 37), l'Efdd con 56 (da 41) e la Gue/Ngl con 38 (in calo da 52), più 7 non iscritti e 28 non affiliati ad alcun gruppo. E' la proiezione aggiornata dei risultati delle elezioni europee fornita dal Parlamento Europeo, l'ultima di questa notte (gli aggiornamenti riprenderanno domattina intorno alle 10.30). Il Ppe con i socialisti e i liberali avrebbe una maggioranza di 436 seggi su 751. Se si dovessero unire anche i Verdi, la maggioranza salirebbe a 506. L'affluenza è del 50,95%. La proiezione è basata sui dati di tutti e 28 gli Stati membri, incluso il Regno Unito.