In Austria volano i popolari di Kurz

(Afp)

Volano in Austria i popolari di Sebastian Kurz, che pure domani deve affrontare un voto di sfiducia. Secondo dati ufficiali ma non ancora definitivi in attesa dei voti per posta, l'Oevp avrebbe il 35,5% dei voti, l'8,5% in più rispetto al 2014. Il risultato, ha sottolineato il presidente del partito, Karl Nehammer, è "un forte voto di fiducia nel cancelliere Kurz".

Tiene l'estrema destra del Fpoe, travolto dallo scandalo dei presunti finanziamenti russi in cambio di appalti, che è costato le dimissioni al leader Heinz-Christian Strache: avrebbe il 18,1 per cento, l'1,6% in meno rispetto a cinque anni fa. Secondi i socialdemocratici, con il 23,6%, in lieve calo rispetto al 24,1% del 2014, mentre quarti sono i Verdi, con il 13%, seguiti dai liberali del Neos, all'8,1%.