Orban stravince: "Ora stop ai migranti"

(Afp)

"Gli ungheresi ci hanno dato il mandato per tre cose: prima di tutto che fermiamo l'immigrazione, che proteggiamo l'Europa delle nazioni e che proteggiamo la cultura cristiana in Europa". Lo ha detto il premier ungherese Vitkor Orban, in un discorso a Budapest dopo il trionfo del suo partito Fidesz, che ha ottenuto oltre il 52%. "Abbiamo vinto le elezioni europee - ha affermato, sottolineando "la vittoria record" - e vorremmo ringraziare tutti quelli che hanno votato per noi". Poi, Orban, in un riferimento all'alta affluenza registrata, oltre il 43%, ha concluso: "L'Ungheria ha dimostrato che è una nazione europea, un Paese europeo. Il nostro posto è in Europa, l'Europa è la nostra casa e anche per questo vogliamo cambiarla".