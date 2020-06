Bild, contro l'antisemitismo tutti con la kippah

Foto d'archivio

La 'Bild' propone nella sua edizione di oggi una 'kippah' di carta, da ritagliare ed incollare in pochi passaggi, per poterla indossare ed esibire in segno di solidarietà con gli ebrei. Così il popolare tabloid tedesco interviene nel dibattito che si è aperto con l'allarme lanciato dal Commissario del governo di Berlino sull'antisemitismo Felix Klein, che aveva detto di non poter raccomandare agli ebrei tedeschi - in un momento di crescita degli attacchi antisemiti - di indossare la kippah in qualsiasi momento.

Di qui l'iniziativa di Bild, che raccomanda ai suoi lettori di armarsi di forbici e colla per assemblare la kippah ed indossarla "per i tuoi amici e per i vicini". "Dì ai tuoi figli che cos'è la kippah. Pubblica una foto con Kippah su Facebook, Instagram, Twitter". "Se una sola persona nel nostro paese non può portare la kippah senza mettere in pericolo se stessa, la risposta può essere solo che tutti indossiamo la kippah. La Kippa è parte della Germania!", si legge sul quotidiano.