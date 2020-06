Kim a Bolton: "Guerrafondaio"

Foto Fotogramma/Ipa

La Corea del Nord attacca John Bolton chiamandolo "guerrafondaio" e "prodotto umano difettoso" dopo che il consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa ha definito i test missilistici di Pyongyang una violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu.

"Le sue affermazioni sono più che ignoranti - ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano all'agenzia di stato Kcna - le nostre esercitazioni militari non hanno preso di mira nessuno né hanno messo in pericolo i Paesi confinanti. Ma Bolton si accanisce a dire che questo costituisce una violazione delle risoluzioni, mettendo il naso impudentemente in affari interni altrui". "Sarebbe giusto chiamare Bolton non un consigliere di sicurezza ma un consigliere distruttore sicurezza che fa a pezzi la pace e la sicurezza", ha oii aggiunto.

Bolton sabato scorso ha detto che "non ci sono dubbi" sul fatto che i test missilistici nordcoreani costituiscano una violazione delle risoluzioni. Ma lo stesso Donald Trump poi ha preso le distanze dal suo consigliere: "la Corea del Nord ha lanciato alcuni piccoli missili, che possono disturbare qualcuno dei mei, ed altri, ma non me", ha scritto in un tweet ribadendo la "fiducia" nel fatto che Kim Jong Un manterrà le promesse che gli ha fatto nei loro vertici.