Greta e Schwarzy insieme per l'ambiente

Arnold Schwarzenegger e Greta Thumberg insieme contro i cambiamenti climatici. 'Terminator' ha infatti invitato la giovane attivista svedese a partecipare all'R20 Austrian World Summit, un evento che unisce città e regioni impegnate in programmi per l'ambiente. E da Vienna, dove è in corso l'appuntamento, Greta e Schwarzy hanno lanciato insieme un appello ai leader politici ed economici mondiali. "Fino a quando voi, i leader, continuerete a comportarvi come se tutto fosse a posto, sotto controllo, noi le persone comuni non capiremo che c'è un'emergenza. Noi giovani ci stiamo svegliando e non vi lasceremo comunque in pace", ha dichiarato l'adolescente svedese che ha coinvolto decine di migliaia di ragazzi in tutta Europa nella sua battaglia.

Schwarzenegger si è rivolto agli scettici, gli industriali e in particolare i produttori di automobili, perché accettino la realtà della minaccia dei cambiamenti climatici. "Prima o poi anche voi vi renderete conto della verità", ha detto l'ex governatore della California e attore, ricordando quanto sia costato alla Volkswagen lo scandalo della truffa sulle emissioni inquinanti. "Alla fine - ha detto - la gente va in prigione per le sue bugie". Con Greta e Schwarzy c'era anche il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, che ha chiesto ai governi di aumentare i loro programmi per la riduzione delle emissioni nocive. "Stiamo facendo meno di quanto sappiamo non sarà abbastanza", ha dichiarato, riferendosi agli obiettivi degli Accordi di Parigi sul clima.