Ex moglie di Bezos donerà metà patrimonio

Jeff e MacKenzie Bezos (Afp)

MacKenzie Bezos, ex moglie del fondatore di Amazon, donerà in beneficenza metà del suo patrimonio. Dopo il divorzio da Jeff Bezos, la 49enne ha ricevuto il 4% delle azioni di Amazon, per un valore di circa 35 miliardi di dollari. Ora, ha aderito alla campagna 'The Giving Pledge', impegnandosi a donare almeno la metà della propria ricchezza. Il gruppo filantropico -creato nel 2010 da Warren Buffett, Bill e Melinda Gates- finora ha ottenuto la 'promessa' di 204 soggetti provenienti da 23 Paesi. Oltre a quella di MacKenzie Bezos, quest'anno The Giving Pledge ha raccolto altre 18 adesioni. I 204 benefattori hanno un'età compresa tra 33 e 95 anni e rappresentano un lungo elenco di Paesi: Australia, Brasile, Canada, Cina, Cipro, Germania, India, Indonesia, Israele, Malaysia, Monaco, Norvegia, Russia, Arabia Saudita, Slovenia, Sudafrica, Svizzera, Tanzania, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi, Regno Unito e Stati Uniti.