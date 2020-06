Philippa Strache: "Non lascio mio marito"

Nella foto Heinz-Christian Strache (Foto Fotogramma/Ipa)

Philippa Strache non ha alcuna intenzione di lasciare il marito, al contrario è determinata ad affrontare assieme a lui i momenti difficili che sta attraversando: la moglie dell'ex vicecancelliere austriaco e leader del Partito dell'ultradestra Fpoe Heinz-Christian Strache, travolto dallo scandalo del video di Ibiza, rilascia un'intervista al settimanale tedesco di cronaca rosa 'Bunte' per contestare le voci che la davano già fuori casa.

"Mio marito ed io stiamo condividendo questo dramma, tutta la nostra famiglia è molto unita, siamo, in un certo senso, un piccolo esercito familiare", afferma secondo quanto riporta 'Focus'. Non ha mai abbandonato la casa, precisa, né "intendo lasciare mio marito". Naturalmente inizialmente il video che ritraeva Strache ubriaco intento in trattative con la presunta erede di un oligarca russo l'ha "delusa e scioccata". "Ciò che appare lì è un'immagine disastrosa di mio marito. Così non l'ho mai visto e lo conosco bene già dal 2015".

Ora, ad una settimana di distanza, appare evidente ad entrambi, continua Philippa, che il marito è stato "protagonista di una messa in scena. Anche quei sette minuti sono stati deliberatamente assemblati attraverso manipolazione".

Quanto alle "voci false e mirate" di rapporti tra il marito e donne straniere a Ibiza o al consumo di droghe, la moglie di Strache le smentisce categoricamente: "Io so che mio marito, per quanto riguarda me, non si è reso colpevole di nulla di sbagliato". Per finire, uno sguardo ottimista al futuro: "Ciò che stiamo vivendo non può che rendere una persona più matura e più forte".