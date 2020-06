Tajani morbido su Spitzenkandidaten

Sulla nomina del presidente della Commissione Europea "vediamo che cosa succede. Siamo all'inizio della trattativa, vedremo come andrà a finire". Lo dice il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, rispondendo, a Bruxelles a margine del prevertice Ppe, alla domanda se l'Aula sia pronta a bocciare qualsiasi candidato alla presidenza della Commissione che non sia uno Spitzenkandidat, come il Parlamento Europeo ha scritto nero su bianco in una risoluzione del febbraio 2018.