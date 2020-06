L'ambasciatore Usa e Casa Surace, diplomazia-show

"Fare l'ambasciatore non è facile...". Lewis Eisenberg, ambasciatore degli Stati Uniti, alle prese con i consigli, soprattutto alimentari, che Casa Surace indirizza agli "amici americani" in arrivo in Italia. L'ambasciatore, nelle vesti di attore, si disimpegna tra la tipica gestualità italiana e il surreale dialogo con Nonna Rosetta nel video che l'ambasciata ha pubblicato sul proprio profilo Facebook.