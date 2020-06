Si candida a Nantes, ma posta foto Montpellier

Sophie Errante

Sophie Errante, deputata de La République en Marche, ha annunciato in rete la propria candidatura a capolista del partito a Nantes, città dove è nata, in vista delle elezioni municipali del marzo 2020. "Per dar vita ad un progetto audace che ci renderà orgogliosi del nostro territorio", ha scritto, e per ridare "a Nantes la capacità di costruire, fare impresa, innovare".

Ma la foto postata a commento dell'annuncio non era la Place Royale di Nantes, ma place de la Comédie di Montpellier. Due piazze diverse, in città diverse, entrambe munite di fontana ma la cui somiglianza - ha scritto il quotidiano Press Océan, che ha segnalato l'errore, poi corretto - non balza agli occhi.