Mosca, 200mila telecamere con riconoscimento facciale

Oltre 200mila telecamere con un sistema di riconoscimento facciale saranno installate a Mosca. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha anticipato che entro la fine dell'anno sarà istituita, a cura del ministero degli Interni e del comune, una gara per selezionare la società fornitrice. Il sistema installato a Mosca "sarà uno dei più estesi al mondo. E' forse possibile che competa solo con quello cinese", ha aggiunto.

Le telecamere attrezzate con software di questo tipo già installate nella metropolitana di Mosca hanno già riconosciuto "decine di criminali", ha precisato Sobyanin, citato dall'agenzia Moskva. Vi è interesse anche per la tecnologia per il riconoscimento della voce, per introdurre sistemi come quelli già in funzione nei call center anche nelle scuole, negli ospedali e sulla rete di trasporto pubblico.