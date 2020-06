All'asta il diamante rosa di Imelda Marcos

L'ex first lady delle Filippine Imelda Marcos.

Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha approvato la messa all'asta di un importante lotto della collezione di gioielli di Imelda Marcos, che comprende un diamante rosa da 25 carati dal valore stimato di 5 milioni di dollari. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale Salvador Panelo, sottolineando che il ricavato della vendita verrà utilizzato a profitto della popolazione filippina.

Nota per la sua sterminata collezione di scarpe e lo stile di vita lussuoso nei 21 anni in cui fu first lady, l'89enne moglie dell'ex uomo forte filippino Ferdinand Marcos, aveva anche una passione per i gioielli. Tre collezioni di preziosi sono state requisite dal governo: la prima veniva dal palazzo presidenziale di Malacanang, la seconda era stata affidata ad una persona vicina all'ex presidente e la terza era stata portata a Honululu, dove la famiglia era fuggita in esilio dopo la deposizione di Marcos nel 1986. Il lotto che verrà messo all'asta è quello di Honolulu ed è stimato 100 milioni di pesos filippini (13,46 milioni di dollari). Le tre collezioni sono conservata in un caveau della banca centrale filippina e sono complessivamente valutate un miliardo di pesos.

Rimasta vedova, nel 1991 Imelda ha ottenuto il permesso di tornare in patria. L'anno successivo, l'ex first lady si è candidata senza successo alle presidenziali. Sua figlia Imee è stata eletta senatrice ed è considerata vicina a Duterte. Ma il portavoce presidenziale ha negato che questo legame abbia un peso nella vicenda dei gioielli, "Il presidente - ha detto - decide su ogni questione nazionale in base al mandato costituzionale di servire e proteggere il popolo".