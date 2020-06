Attentato a Lione, 24enne confessa

L'attentato (Afp)

Il 24enne arrestato per l'attentato che la scorsa settimana ha provocato 14 feriti a Lione ha confessato, ammettendo di aver realizzato e piazzato l'ordigno esploso venerdì 24 maggio davanti ad una panetteria. Lo ha reso noto Remy Heitz, procuratore antiterrorismo. L'uomo, arrestato lunedì, ha dichiarato di aver giurato fedeltà all'Is. Con il 24enne erano stati arrestati anche un fratello e i genitori, tutti già rimessi in libertà perché non coinvolti nella vicenda.