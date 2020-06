Parigi contro le sigarette, stop fumo in 52 parchi

(Fotogramma)

Parigi proibisce il fumo in 52 parchi e giardini pubblici, equivalenti al 10% degli spazi verdi della città. Secondo le autorità locali, il provvedimento farà di Parigi ''una capitale più accogliente" e con aria ''più respirabile". Le infrazioni potranno essere punite con sanzioni pecuniarie fino a 38 euro. La misura, in ogni caso, non riguarderà i parchi più grandi e frequentati, nei quali durante l'estate vengono organizzate una serie di iniziative.