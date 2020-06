Brexit, l'idea di Trump

Il presidente Usa Donald Trump

Fa discutere l'intervista rilasciata da Donald Trump al Sunday Times. Alla vigilia della sua visita di Stato in Gran Bretagna, il presidente Usa chiede al governo britannico di coinvolgere Nigel Farage nel negoziato sulla Brexit con Bruxelles e di prepararsi ad un'uscita dalla Ue senza un accordo, se l'Europa non farà le concessioni richieste. Secondo Trump, il premier che prenderà il posto di Theresa May dovrebbe rifiutarsi di pagare i 39 miliardi di sterline chiesti dalla Ue per il divorzio e dovrebbe "andarsene via" dal negoziato se Bruxelles non acconsentirà alle richieste britanniche.

Il presidente Usa critica la strategia negoziale finora seguita da Londra, affermando che ha lasciato "tutte le carte" in mano a Bruxelles. Per questo, dopo aver ieri lanciato un endorsement per Boris Johnson, giudicato un "eccellente" candidato alla guida dei Conservatori e del governo, Trump rompe ancora le convenzioni diplomatiche e si lancia in una aperta campagna a favore anche di Nigel Farage. Secondo Trump, il leader del Brexit Party, da sempre critico con la premier uscente Theresa May e fresco vincitore delle elezioni europee, "ha molto da offrire" nei negoziati con la Ue e dovrebbe far parte della delegazione britannica.

Inoltre, per il presidente Usa Londra dovrebbe ribadire il suo consiglio e "fare causa" all'Unione europea. Questo, a suo giudizio, darebbe alla Gran Bretagna "più "munizioni" nel negoziato con Bruxelles. Il presidente Usa incontrerà domani la regina Elisabetta e parteciperà ad un banchetto di Stato in suo onore. Trump avrà anche un colloquio con la premier Theresa May e parteciperà alle commemorazioni per il D-Day a Portsmouth, prima di partire per la Francia mercoledì sera., dove parteciperà ad altre celebrazioni.

Molto critico con la visita di Stato di Trump nel Regno Unito è il sindaco di Londra, Sadiq Qhan, che in un articolo scritto per l'Observer la definisce "uno dei chiari esempi di una crescente minaccia globale". Per Khan "l'estrema destra" impersonata da Trump "è in crescita in tutto il mondo, minacciando i nostri diritti e libertà e i valori che hanno definito le nostre società democratiche e liberali per oltre 70 anni".

Ad aprile, il leader laburista Jeremy Corbyn aveva annunciato il suo rifiuto a prendere parte al banchetto in onore di Trump a Buckingham Palace, per protesta contro "la retorica razzista e misogina" del presidente Usa.