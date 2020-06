2 giugno record in Francia, il più caldo dal 1947

Record di caldo in Francia: il 2 giugno 2019 ha portato un pò in tutto il paese temperature mai registrate in questo stesso periodo dell'anno dal 1947, con una media delle massime giornaliere di 29,6 gradi centigradi, 7,5 gradi in più rispetto alla media. La colonnina di mercurio è salita a 34 gradi a Clermont-Ferrand, 33 a Fontainebleau, 32,8 a Parigi, 32 a Lille e Limoges. Il 2 giugno 1947 la media delle massime giornaliere fu di 30,5 gradi centigradi.