Incubo Himalaya, poche speranze per alpinisti dispersi

Immagine di repertorio (Xinhua)

Sono sempre più lievi le speranze di trovare ancora in vita gli 8 alpinisti dispersi sull'Himalaya indiano da una settimana. Il gruppo, composto da quattro britannici, due americani, un australiano e una guida sherpa indiana avevano programmato di scalare la scorsa settimana un picco della Nanda Devi, la seconda vetta più alta dell'India a 7.826 m, e tornare al loro campo base il 26 maggio. Ma di loro non si sono avute più notizie e le operazioni di soccorso sono state lanciate venerdì.

Questa mattina gli elicotteri militari hanno sorvolato una vasta area di ricerca di circa 50 chilometri quadrati, dopo che per giorni il meteo sfavorevole non ha consentito il sorvolo della zona. La ricognizione si basa sui rapporti di quattro alpinisti britannici salvati domenica sui fianchi del Nanda Devi. Questi ultimi non facevano parte del gruppo ma sono stati in contatto con la squadra scomparsa fino al 26 maggio, giorno in cui una valanga è scesa nella zona in cui presumibilmente si trovavano.

La spedizione, composta da 12 scalatori tra cui due guide alpine britanniche, Martin Moran e Mark Thomas, ha iniziato a scalare il 13 maggio dal campo base di Munsiyari in Uttarakhand, nel nord dell'India. La squadra si è poi divisa in due gruppi. In sette sono andati con Moran a tentare la salita di una vetta inviolata della zona. Gli altri quattro, guidati da Thomas, sono andati a preparare il percorso sul Nanda Devi Est e aveva raggiunto il Campo 2.

Quando il gruppo di Martin Moran - uno dei più esperti scalatori britannici, a capo di numerose spedizioni nell'Himalaya indiano - non è riuscito a tornare alla data prevista, è stato lanciato l'allarme.

Gli elicotteri sono alla ricerca di indizi per determinare la loro posizione esatta prima che venga condotta un'operazione di salvataggio. Anche una squadra di soccorso si è arrampicata via terra, ma è ancora al di sotto del campo base. La ricerca aerea ha "rivelato la grandezza della valanga ma nessun segno degli scalatori, delle loro attrezzature o delle loro tende", ha detto la famiglia Moran in una dichiarazione pubblicata su Facebook.