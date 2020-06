Johnson lancia sua campagna per leadership Tories

Boris Johnson e Theresa May. (Fotogramma)

Boris Johnson lancia ufficialmente la sua campagna per la successione a Theresa May alla guida dei Conservatori e del governo. "E' arrivato il momento di realizzare la Brexit e unire il nostro fantastico Paese. Spero mi sosterrete", ha scritto l'ex ministro degli Esteri in un tweet, dove è anche presente un link al video della sua campagna. "Se ce la faccio, usciremo (dalla Ue) il 31 ottobre, con o senza accordo", dice Johnson nel filmato.

La Brexit sarà il tema centrale della campagna per la successione alla May, che prenderà il via formalmente il 10 giugno, dopo che la premier lascerà la guida dei Tories questo venerdì. Finora hanno annunciato la loro candidatura ben 13 parlamentari. Il processo di scelta si svolgerà in due fasi. Nella prima, i 313 deputati Conservatori con il loro voto restringeranno a due il numero dei candidati. Nella seconda fase, i circa 125mila iscritti al partito sceglieranno i nuovo leader, che sarà destinato anche alla guida del governo.

Sabato, il presidente Usa Donald Trump, giunto oggi a Londra per la sua visita di Stato, ha indicato proprio in Johnson il suo candidato preferito alla guida dei Conservatori e del governo. Il decano dei deputati conservatori alla Camera dei Comuni, Kenneth Clarke, parlando alla Bbc ha definito l'elezione del nuovo leader un pasticcio con troppi candidati. "Rischia di diventare una tragica farsa se non verrà messo un po' di ordine", ha detto Clarke.