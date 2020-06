Trump nel Regno Unito tra le polemiche

(Foto Afp)

Inizia oggi la visita di Stato di tre giorni di Donald Trump nel Regno Unito. Il presidente Usa incontrerà oggi la Famiglia reale e avrà un pranzo con la regina Elisabetta a Buckinhgam Palace, dove stasera è anche in programma un banchetto di gala. In seguito, Trump e la first lady Melania visiteranno Wstminster Abbey e deporranno una corona al monumento dedicato al milite ignoro. Domani, sarà invece la giornata degli incontri politici, con il faccia a faccia con la premier uscente Theresa May.

La visita del presidente Usa, programmata da mesi in occasione del 75esimo anniversario del D-Day, è stata preceduta da numerose polemiche e sarà accompagnata da manifestazioni di protesta contro Trump. Il leader laburista Jeremy Corbyn ha da tempo annunciato che non parteciperà al banchetto in programma a Buckingham Palace.

Mentre l'impasse sulla Brexit ha portato alla crisi della leadership di Theresa May, Trump negli ultimi giorni è intervenuto ripetutamente sulle vicende politiche britanniche. Il presidente ha dapprima indicato Boris Johnson quale suo candidato preferito alla successione della May per la guida dei Tories e del governo. Ieri, Trump ha consigliato al governo britannico di assumere un atteggiamento più duro nel negoziato con la Ue e suggerito di inserire il leader del Brexit Party Nigel Farage nel team di negoziatori.