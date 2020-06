Brexit, Trump: "Io avrei fatto causa a Ue"

(Afp)

"Io avrei fatto causa" all'Ue per la Brexit. "Poi magari avrei trovato un accordo...". Donald Trump, durante la conferenza congiunta con la premier britannica Theresa May, si inserisce così sul tema della Brexit. "Io avrei fatto causa e poi avrei fatto un accordo... magari... non si sa mai... Lei è più brava di me a negoziare", aggiunge. "Credo che tu abbia grandi meriti", dice Trump rivolgendosi a May.

"Conosco Boris (Johnson, ndr), mi piace da tanto tempo. Credo farà un ottimo lavoro. Conosco Jeremy (Hunt, ndr). Credo farà un ottimo lavoro. Non conosco Michael (Gove, ndr)", dice ancora Trump facendo riferimento a figure di spicco nel campo conservatore.

Toni diversi quando si parla del leader laburista Jeremy Corbyn: "Non conosco Jeremy Corbyn. Voleva incontrarmi, ho detto no. Mi sembra una forza negativa". La definizione ''forza negativa'' viene utilizzata dal presidente degli Stati Uniti anche in relazione al sindaco di Londra, Sadiq Khan. "Non ha fatto un gran lavoro come sindaco", aggiunge.