A Trafalgar Square statua di Trump che twitta sul water

Il 'Dump Trump' a Trafalgar Square, a Londra.

C'è anche una gigantesca statua di Donald Trump in una posa assai poco presidenziale a Trafalgar Square, a Londra, dove si stanno radunando le migliaia di persone che daranno vita alla manifestazione di protesta contro le "politiche divisive" del presidente Usa. 'Dump Trump', questo il nome della scultura, ritrae Trump seduto su un water dorato, intento a lanciare i suoi famosi tweet.

Alto 5 metri e fatto costruire in Cina dall'attivista Don Lessem, che l'ha portato da Philadelphia a Londra, il 'Dump Trump' è animato e ripete, con la vera voce registrata del presidente Usa, frasi tipiche del 'trumpismo', come "No collusion", "You are fake news" e "I'm a very stable genius". La statua robot emette anche un inequivocabile rumore corporale, ma l'audio, ha spiegato Lessem, non è quello originale del presidente Usa. "Voglio che la gente capisca che lui non rappresenta l'America. L'umorismo è la mia arma", ha detto Lessem ai cronisti, aggiungendo che Trump è un "aspirante dittatore".

Alla manifestazione 'Together Against Trump' (uniti contro Trump), partecipa anche il 'Trump blimp', un pallone gonfiabile con le fattezze di un gigantesco Trump neonato, già visto lo scorso anno in occasione della precedente visita del presidente Usa in Gran Bretagna. Il 'Trump blimp' è stato avvistato a Parliament Square, dove c'è un altro raggruppamento di manifestanti. Al termine della protesta, il leader Laburista Jeremy Corbyn prenderà la parola sul palco dal quale parleranno anche altri esponenti dell'opposizione.