Trump, ho tutte le carte per vincere nel 2020

AFP

Donald Trump crede di avere "tutte le carte" in mano per vincere la rielezione alla Casa Bianca nel 2020. In un'intervista televisiva durante la sua visita nel Regno Unito, il presidente americano - che avvierà ufficialmente la campagna per la rielezione il 18 giugno in Florida - rivendica il fatto che si candiderà ad un secondo mandato "con l'economia forse migliore che abbiamo mai avuto".

"Ho tutte le carte, siamo il salvadanaio - ha aggiunto riferendosi agli Stati Uniti - siamo la banca che tutti vogliono saccheggiare e rapinare. E quando è così hai tutte le carte, ed io ho tutte le carte in mano". Ed alla domanda se qualcuno dei possibili sfidanti democratici lo preoccupa, ha risposto: "diciamo che non c'e' un Winston Churchill nel gruppo".