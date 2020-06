Boris Johnson dalle uova d'oro

(Fotogramma)

Boris Johnson ha incassato 700mila sterline (quasi ottocentomila euro) dai discorsi infuocati in favore di una Brexit decisa che ha tenuto e dagli editoriali pubblicati sul Telegraph da quando, lo scorso luglio, è uscito dal governo. L'ex ministro degli esteri di Theresa May, ora il favorito a sostituirla, ha ricevuto 407.895 sterline solo per otto discorsi, 20mila sterline l'ora, ha ricostruito il Guardian. Solo lo scorso 16 maggio, ha parlato a Manchester, a un evento di brocker assicurativi, occasione per confermare la sua corsa alla leadership Tory, per un compenso di 25.540 sterline. Se riuscirà a diventare premier, con uno stipendio di 150,402 sterline, dovrebbe rinunciare a essere pagato per le sue opinioni.