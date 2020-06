Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un leopardo ha ucciso un bimbo di 2 anni e mezzo nel Kruger National Park, in Sudafrica. Il bambino, figlio di un dipendente del parco, è stato ricoverato in ospedale ma i medici non hanno potuto evitare il decesso. Il leopardo è stato abbattuto per evitare i rischi di ulteriori attacchi.