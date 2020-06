Pechino ai connazionali: "Evitate i viaggi negli Usa"

Gli Stati Uniti sono 'il male', evitate i viaggi in America. E' questo l'ultimo messaggio che il governo cinese ha inviato al suo popolo in due nuovi avvisi di viaggio emessi nei giorni scorsi per i cittadini diretti negli Usa. Una mossa che arriva mentre i media statali hanno aumentato la loro infuocata retorica anti-americana a causa dell'intensificarsi delle tensioni commerciali.

Il Partito comunista cinese ha infatti lanciato una campagna di propaganda con i messaggi, trasmessi attraverso i media statali, focalizzati sul "bullismo commerciale" e l'"egemonia" degli Stati Uniti. In un articolo pubblicato martedì sul quotidiano ufficiale People's Daily, gli Stati Uniti sono etichettati come "i nemici del mondo".

Il ministero della Cultura e del Turismo di Pechino ha avvertito i suoi cittadini di "valutare pienamente i rischi" di viaggiare negli Stati uniti, citando frequenti casi di "sparatorie, rapine e furti".

Lo stesso giorno, il ministero degli Esteri - insieme all'ambasciata e ai consolati cinesi negli Stati Uniti - ha emesso un allarme di sicurezza per i cittadini cinesi, riferendo di "ripetute molestie" verso i connazionali presenti negli Stati Uniti da parte di funzionari delle forze dell'ordine locali.

Entrambi gli avvisi consigliano poi ai cittadini cinesi di "accrescere la vigilanza sulla sicurezza e le precauzioni" negli Stati Uniti e arrivano ​​ dopo un allarme del ministero dell'Istruzione che ha avvertito studenti e studiosi cinesi dei rischi di rimanere negli Stati Uniti a causa di crescenti problemi sui visti.