Aiuti umanitari per un bambino su 3 in Venezuela

(Foto Afp)

Oltre tre milioni di bambini venezuelani hanno bisogno di aiuti umanitari per cibo, sanità ed istruzione. E' l'allarme lanciato dall'Unicef che chiede maggiori fondi per rispondere all'emergenza nel Paese devastato da crisi economica ed istituzionale dove 3,2 milioni di bambini, "un terzo dei bambini del Venezuela hanno bisogno di aiuto per avere acceso a nutrizione, un'assistenza sanitaria ed un'istruzione" adeguate.

Al termine di una missione di tre giorni in Venezuela, Paloma Escudero, a capo della comunicazione dell'agenzia dell'Onu, sottolinea per preoccupazione per il fatto che "l'attuale situazione nel Paese ha aumentato la vulnerabilità di molti bambini, annullando diversi decenni di passi avanti e progressi". Secondo le stime Onu, tra il 2014 ed il 2017 è aumentata del 50% la mortalità infantile.

La situazione della Sanità è "drammatica: molti medici ed infermieri hanno abbandonato il Paese - spiega Escudero - i centri medici funzionano al minimo della loro capacità per mancanza di farmaci. Mentre la mancanza di pezzi di ricambio ha paralizzato le ambulanze". Per quanto riguarda le donne, molte giovanissime incinte sono "anemiche ed hanno grande difficoltà ad ottenere l'assistenza adeguata".