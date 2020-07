Il Messico blinda i confini

(Afp)

Il Messico dispiega 6mila unità della Guardia Nazionale ai suoi confini a sud con il Guatemala per fermare il flusso dei migranti che si ammassa in seguito alla frontiera con gli Stati Uniti per varcarla. Il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard è nel frattempo ancora a Washington per cercare di fermare l'introduzione di dazi Usa sulle importazioni (un aumento del cinque per cento delle tariffe) introdotta da Donald Trump a partire dal prossimo lunedì in ritorsione per il proseguimento dell'immigrazione illegale.