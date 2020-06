Furia Miguel in Francia

(Afp)

Circa 28mila case sono rimaste senza luce in Francia dopo il passaggio della tempesta Miguel lungo le coste occidentali del Paese. Lo ha reso noto la compagnia di elettricità Enedis, assicurando che "tutte le squadre sono sul posto" per ripristinare la corrente. Ieri, la tempesta Miguel ha provocato la morte di tre persone, membri dell'equipaggio della Società di salvataggio in mare (Snsm), la cui barca si è rovesciata mentre tentavano di soccorrere un peschereccio in difficoltà al largo della città di Les Sables d'Olonne.