Gove: "Ho preso cocaina 20 anni fa"

Michael Gove (Afp)

"Ho assunto droga in diverse occasioni, in eventi sociali, più di 20 anni fa. All'epoca ero un giovane giornalista, è stato un errore. Mi guardo indietro e vorrei non averlo fatto". Michael Gove, uno dei candidati più accreditati a raccogliere l'eredità di Theresa May nel partito conservatore, al Daily Mail confessa di aver fatto uso di droga, e in particolare, di cocaina.

"Non credo che gli errori del passato ti squalifichino", dice pensando alla corsa alla leadership. L'ammissione arriva alla vigilia della pubblicazione di un libro -Michael Gove: A Man in a Hurry- che il giornalista Owen Bennett ha dedicato alla figura del 51enne politico. Gove, secondo il libro, avrebbe ammesso l'uso di stupefacenti nel 2016, pressato dal proprio staff durante la corsa alla leadership Tory. Alla domanda specifica, secondo un'anonima fonte, avrebbe risposto ''Sì, cocaina''.

Gove, in base alle quote dei bookmaker, è il terzo favorito a raccogliere l'eredità di Theresa May. Nella virtuale griglia di partenza, lo precedono Boris Johnson e Jeremy Hunt. Secondo Dominic Raab, altro candidato alla leadership Tory, la confessione non dovrebbe comportare l'esclusione dalla 'gara': "Non credo che questo debba tagliarlo fuori assolutamente. Piuttosto, apprezzo la sua onestà", dice Raab, spiegando alla Bbc di aver assunto cannabis da giovane: "E' stato tanto tempo fa ed è accaduto raramente. Non ho mai preso cocaina o altre droghe pesanti".