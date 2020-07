Meghan riappare in pubblico

(Afp)

Primo impegno pubblico per Meghan dopo la nascita del figlio Archie: la duchessa del Sussex e moglie del principe Harry - che non aveva più preso parte ad eventi ufficiali, neanche in occasione della visita del presidente americano Donald Trump - era presente accanto al marito alla tradizionale parata militare che si svolge ogni anno a giugno per il compleanno della Regina. Elisabetta compie gli anni - in questo caso 93 - il 21 aprile, ma le celebrazioni e la parata si svolgono a giugno per le migliori condizioni climatiche. La regina Elisabetta ha raggiunto la Horse Guard Parade, vicino Buckingham Palace in carrozza ed ha assistito al raduno dei circa 1400 militari.