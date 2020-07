Hong Kong, scontri tra polizia e manifestanti

(Afp)

Scontri ad Hong Kong, dove circa 1 milione di persone sono scese in piazza per protestare contro la legge che consentirebbe l'estradizione in Cina. Il provvedimento verrà discusso mercoledì dal Consiglio legislativo. La polizia ha dovuto respingere centinaia di manifestanti che hanno tentato di entrare negli uffici del governo. Gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni per disperdere, in particolare, gruppi di studenti.