Naufragio al largo di Lesbo: 7 morti, anche due bambini

(Fotogramma)

Sette profughi sono morti annegati questa mattina al largo di Lesbo. Fra loro, anche due bambini. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano dalla costa turca alla Grecia si è rovesciata a 2,5 miglia nautiche dall'isola greca. La Guardia costiera greca è riuscita a salvare 57 profughi. Sempre questa mattina, poco prima delle sette, un gruppo di 97 migranti, fra cui due bambini e una donna incinta, è sbarcato a Malta, dopo che una unità della marina militare ha tratto in salvo i profughi, alla deriva da tre giorni su un gommone nella notte. Sono diverse centinaia i migranti sbarcati a Malta dalla scorsa settimana. Secondo i dati dell'Unhcr, sono circa 9700 i migranti che quest'anno hanno scelto di arrivare in Europa dalla Turchia, via mare. Almeno 174 profughi sono affogati in questo periodo.