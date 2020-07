Trump: "Kim mi ha mandato una splendida lettera"

(Afp)

"Ho appena ricevuto una splendida lettera da Kim Jong-un. Il rapporto va benissimo, ho apprezzato molto la lettera, molto affettuosa e personale. Credo che la Corea del Nord abbia un potenziale enorme sotto la sua leadership". Donald Trump si esprime così, rispondendo alle domande dei cronisti, prima di lasciare la Casa Bianca per volare in Iowa. "Quando sono arrivato io, la situazione era pessima. Ora non ci sono test nucleari, gli ostaggi sono rientrati a casa, i resti dei caduti stanno tornando", aggiunge.