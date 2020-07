Trump e la tweet-gaffe, Carlo 'principe delle Balene'

Donald Trump e il principe Carlo (Afp)

Il principe del Galles diventa il principe delle Balene. Donald Trump incappa in un refuso e confeziona un tweet comico. Il presidente degli Stati Uniti si difende dopo la bufera scatenata dalle dichiarazioni rilasciate in un'intervista alla Abc: "Se qualcuno chiamasse dalla Norvegia e dicesse 'abbiamo informazioni sul suo avversario', credo che vorrei sentire", le parole di Trump relative ad eventuali informazioni provenienti dall'estero su un candidato democratico.

Nel tweet, the Donald snocciola gli incontri ad alto livello avuti nelle ultime settimane: tra la regina Elisabetta e la premier britannica Theresa May, nella recente visita a Londra il presidente ha anche incontrato il principe Carlo. Invece di 'Wales' (Galles), però, Trump scrive 'Whales' (balene). Dopo la valanga di risposte, il tweet sparisce e ricompare in versione corretta.