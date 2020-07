Trump contro Iran

(AFP)

"E' stato l'Iran, e sapete che l'ha fatto perché avete visto la barca, con la mina inesplosa dove c'è scritto Iran dappertutto". Così Donald Trump, intervenendo telefonicamente con "Fox & Friends" , torna a puntare il dito contro Teheran per gli attacchi contro le due petroliere nel golfo dell'Oman, facendo riferimento al video diffuso oggi dagli Stati Uniti. "Sono una nazione terroristica e sono cambiati molto da quando io sono alla presidenza, questo posso dirlo" ha aggiunto il presidente, parlando degli iraniani ed affermando che "non prendiamo alla leggera" il coinvolgimento di Teheran in questo attacco. Da ieri l'Iran ha più volte negato ogni responsabilità nell'attacco

Dal canto suo l'Iran ha già respinto categoricamente le "accuse infondate" degli Stati Uniti dopo che il sottosegretario americano, Mike Pompeo, ha attribuito l'incidente a Teheran.

"La guerra economica degli Stati Uniti e il terrorismo contro il popolo iraniano, nonché la loro massiccia presenza militare nella Regione, sono stati e continuano ad essere le principali fonti di insicurezza e instabilità nel Golfo Persico", si legge in una dichiarazione. "È ironico - continua la nota - che gli Stati Uniti, che si sono ritirati illegalmente dall'Accordo sul nucleare iraniano, ora chiedano all'Iran di tornare ai negoziati e alla diplomazia".



Secondo la missione di Teheran alle Nazioni Unite "né le invenzioni e le campagne di disinformazione, né le accuse senza vergogna degli altri possono cambiare la realtà: gli Stati Uniti e i loro alleati regionali devono fermare il bellicismo".

Mohammad Javad Zarif ha puntato il dito contro gli Stati Uniti, definendo "sospetta" la tempistica degli "attacchi" alle due petroliere nel Golfo. "Il fatto che gli Stati Uniti si siano affrettati a lanciare accuse contro l'Iran, senza uno straccio di prova concreta o circostanziata, rende solo ancora più chiaro che il 'Team B' si sta muovendo verso il piano B: sabotare la diplomazia - Shinzo Abe compreso - e coprire il suo terrorismo economico contro l'Iran", ha scritto nella notte su Twitter il ministro degli Esteri iraniano.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti aveva rilasciato un video che mostra l'equipaggio di una motovedetta iraniana mentre rimuove una mina inesplosa da una delle petroliere attaccata nel Golfo di Oman. "Alle 16:10 (ora locale) una barca di pattuglia IRGC Gashti Class si è avvicinata alla 'Kokuka Courageous' ed è stato osservato e registrato mentre rimuove una mina inesplosa" dallo scafo, ha affermato il portavoce Bill Urban in una dichiarazione. "Gli Stati Uniti e i nostri partner nella Regione prenderanno tutte le misure necessarie per difendere noi stessi e i nostri interessi. Gli attacchi - ha aggiunto - rappresentano una chiara minaccia alla libertà di navigazione internazionale e alla libertà di commercio".

Parlando ad una conferenza stampa a Tokyo, il presidente di Kokuka Sangyo, Yutaka Katada, ha negato che la petroliera 'Kokuka Courageous' sia stata colpita da un missile. Tutti i membri dell'equipaggio sono tornati sulla nave dopo l'esplosione per ripristinare il sistema di alimentazione.