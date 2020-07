Trump e le risate reali: ''Elisabetta si è divertita con me''

Donald Trump e la regina Elisabetta (Afp)

"Abbiamo riso e ci siamo divertiti. Il suo staff ha detto che non si divertiva così da 25 anni. Poi sono stato criticato per questo, dicevano che ci stavamo divertendo troppo...". Donald Trump ha rivendicato il merito di aver fatto ridere la regina Elisabetta durante la visita a Londra. Il presidente degli Stati Uniti, in una lunga intervista a Fox & Friends, è tornato sul recente viaggio. "Abbiamo un ottimo rapporto", ha detto ancora Trump durante la chiacchierata durata circa 50 minuti.

The Donald ha toccato anche temi più 'presidenziali'. "E' stato l'Iran, e sapete che l'ha fatto perché avete visto la nave, con la mina inesplosa dove c'e' scritto Iran dappertutto", ha detto Trump, tornando a puntare il dito contro Teheran per gli attacchi alle petroliere nel Golfo dell'Oman e facendo riferimento al video diffuso oggi dagli Stati Uniti.

"Sono una nazione terroristica e sono cambiati molto da quando io sono alla presidenza, questo posso dirlo" ha aggiunto il presidente, parlando degli iraniani ed affermando che "non prendiamo alla leggera" il coinvolgimento di Teheran in questo attacco. Da ieri l'Iran ha più volte negato ogni responsabilità nell'attacco.