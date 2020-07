Foto Fotogramma

Vacanze francesi per gli Obama, che oggi arrivano in Provenza dove hanno affittato una villa per una settimana a Villeneuve-lez-Avignon. Secondo quanto hanno rivelato i giornali francesi, l'ex presidente Barack Obama, con la moglie Michelle, e le due figlie Malia e Sasha, atterreranno questa sera all'aeroporto di Avignone.

Il sindaco di Villeneuve-lez-Avignon, Jean-Marc Roubaud, ha confermato l'arrivo dell'ex first family, spiegando che la polizia locale collaborerà con il Secret Service - che continua a proteggere la famiglia dell'ex presidente - durante la loro settimana di permanenza nella cittadina medievale sede dei cardinali della corte papale quando i Papi risiedevano nella vicina Avignone nel XIV secolo.

Secondo il quotidiano locale, Le Dauphine, gli agenti americani sono arrivati in anticipo per mettere in sicurezza l'aerea intorno alla villa, con piscina, affittata dagli Obama ed anche intorno all'aeroporto dove atterrerà l'aereo privato da 14 posti questa sera. La settimana di vacanza in famiglia coincide con la fine del liceo per Sasha, che ha 18 anni, e lo scorso 10 giugno si è diplomata. Mentre la maggiore Malia il prossimo settembre inizierà il suo terzo anno di università ad Harvard.