Accoltella preside a cerimonia diplomi

(Afp)

Uno studente di una scuola nel New Jersey ha pugnalato il preside durante le prove della cerimonia di consegne dei diplomi. Lo ha reso noto la polizia di Rutherford che ha precisato che il ragazzo è stato arrestato. Secondo al ricostruzione, gli studenti ieri mattina nella palestra della Union School per provare la cerimonia quando "l'aggressore è entrato di corsa nel locale, brandendo un coltello con cui ha colpito più volte al petto il preside". Poi il ragazzo si è girato, ha gettato l'arma per terra ed ha alzato le mani.

A questo punto è intervenuto un insegnante che ha prelevato il coltello a serramanico ed ha scortato il ragazzo fuori della palestra in attesa dell'arrivo della polizia. Il preside è ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita. Non è ancora chiaro che cosa abbia spinto lo studente a questo gesto folle.

La polizia ritiene che non vi siano altre minacce per gli studenti e gli insegnanti della scuola ma comunque ha approntato un dispositivo di sicurezza per la cerimonia di consegna dei diplomi che è stata rimandata a mercoledì.