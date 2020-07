Omicidio Luebcke, un arresto

(Afp)

La polizia tedesca dell'Assia ha arrestato un uomo di 45 anni per l'omicidio dell'esponente della Cdu Walter Luebcke, due settimane fa. Il 45enne è un estremista di destra. L'ufficio del procuratore dell'Assia ha reso noto che "l'arresto è stato eseguito sulla base di analisi del Dna".

Luebcke è stato ucciso poco dopo la mezzanotte del 3 giugno mentre si trovava nel giardino della sua abitazione a Wolfhagen-Istha, nell'area della città di Kassel. Gli inquirenti non hanno diffuso informazioni relative al movente dell'omicidio ma i media tedeschi evidenziano i legami dell'arrestato con l'estrema destra. Gli inquirenti non confermano le indiscrezioni diffuse da Frankfurter Allgemeine Zeitung e Bild, secondo cui l'uomo sarebbe stato già noto alle forze dell'ordine per un crimine rilevante.